Тудор: «Сегодня нам противостоял не тот «Ювентус», что три дня назад»

Главный тренер «Лацио» Игор Тудор поделился мыслями после проигранного матча полуфинала Кубка Италии против «Ювентуса» (0:2).

Команды встречались 30 марта в рамках Серии А – тогда победу одержали римляне, игравшие дома (1:0). Спустя всего тря дня «Ювентус» принял «Лацио» на своём поле уже в поединке полуфинала Кубка Италии, сумев взять реванш (2:0). Судьба путёвки в финал, впрочем, ещё не решена – ответная встреча состоится 23 апреля.

«Сегодняшний «Ювентус» был не таким, как три дня назад. Счёт 0:2 оставляет нам шансы на успех перед ответной игрой.

Нам нужно прибавить в некоторых компонентах, включая физическую подготовку, в которой сегодня нас превзошли. У «Ювентуса» есть игроки, стоящие по 100 млн евро, и они невероятны», – заявил Тудор, недавно сменивший ушедшего в отставку Маурицио Сарри.