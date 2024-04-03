Влахович – о победе «Ювентуса»: «Было важно выиграть в такой трудный момент»

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович прокомментировал победу своей команды над «Лацио» в первом полуфинальном матче Кубка Италии (2:0).

Туринцы взяли верх в домашней встрече благодаря голам Федерико Кьезы и Влаховича, забитым на 50-й и 64-й минутах. Ответный поединок состоится 23 апреля.

«Мы переживали действительно трудный момент, поэтому нам требовалось показать наши лучшие качества в этой игре. Было непросто. Мы победили, но это только первый матч – впереди нас ждёт очень трудный выезд.

Мы играли против очень сильного соперника, значительно изменившейся [после тренерской перестановки]. Пришлось нелегко, но после первого забитого мяча стало гораздо проще. Теперь мы должны вернуться на победный путь в Серии А», – сказал в интервью Mediaset Влахович.