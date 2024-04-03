«Ювентус» уверенно переиграл «Лацио» в кубковом полуфинале

В первом полуфинальном матче Кубка Италии «Ювентус» принимал «Лацио». Моментов было не так много, но болельщики увидели голы. В начале встречи Андреа Камбьяссо огрели по ногам в штрафной, но повторы показали, что сначала все же был офсайд, так что нет пенальти. После подачи справа Луис Альберто головой направил мяч в перекладину. На этом перечень опасных моментов первого тайма исчерпан.

Сразу после перерыва Камбьяссо бросил мяч на ход Федерико Кьезе, а тот реализовал выход один на один и поразил правый угол ворот - 1:0. В середине тайма Душан Влахович из района правого угла штрафной продвинулся вперед, качнул защитника и был точен - 2:0.

«Ювентус» обеспечил себе хороший задел перед ответным поединком в Риме.