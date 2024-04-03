«Ювентус» уверенно переиграл «Лацио» в кубковом полуфинале

В первом полуфинальном матче Кубка Италии «Ювентус» принимал «Лацио». Моментов было не так много, но болельщики увидели голы. В начале встречи Андреа Камбьяссо огрели по ногам в штрафной, но повторы показали, что сначала все же был офсайд, так что нет пенальти. После подачи справа Луис Альберто головой направил мяч в перекладину. На этом перечень опасных моментов первого тайма исчерпан.
Сразу после перерыва Камбьяссо бросил мяч на ход Федерико Кьезе, а тот реализовал выход один на один и поразил правый угол ворот - 1:0. В середине тайма Душан Влахович из района правого угла штрафной продвинулся вперед, качнул защитника и был точен - 2:0.
«Ювентус» обеспечил себе хороший задел перед ответным поединком в Риме.
Протокол игры
|(1:0) Кьеза Федерико50'
|(2:0) Влахович Душан64'
Перин Маттиа•Гатти Федерико• 37'Бремер Глейсон•Данило Луис•Камбьясо Андреа81' (Йылдыз Кенан (81') •Маккенни Уэстон89' (Алькарас Карлос (89') •Локателли Мануэль•Рабио Адриен•Костич Филип89' (Алекс Сандро (89') •Влахович Душан86' (Кин Мойзе (86') •Кьеза Федерико81' (Веа Тимоти (81') 85'
Мандас Христос•Патрик46' (Казале Николо (46') •Романьоли Алессио•Хила Марио81' (Хюсай Эльсейд (81') •Марушич Адам•Дзакканьи Маттиа14' (Исаксен Густав (14') •Гендузи Маттео•Весино Матиас•Андерсон Фелипе•Альберто Луис72' (Камада Даити (72') •Иммобиле Чиро73' (Кастельянос Валентин (73')
Запасные: Катальди Данило•Сепе Луиджи
02 апреля.
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