«Ювентус» озвучил состав на кубковую битву с «Лацио»

Во вторник вечером «Ювентус» будет принимать «Лацио» в первом матче 1/2 финал Кубка Италии. Наставник «старой синьоры» Массимилиано Аллегри включил в стартовый состав таких футболистов:

Перин, Гатти, Бремер, Данило, Камбьясо, Маккенни, Локателли, Рабио, Костич, Кьеза, Влахович.

Матч между «Ювентусом» и «Лацио» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Напомним, что три дня назад, 30 марта, «Ювентус» проиграл «Лацио» на выезде в чемпионате Италии со счётом 0:1