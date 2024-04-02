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Италия. Кубок Италии

«Ювентус» озвучил состав на кубковую битву с «Лацио»

02 Апреля 2024 • 20:54 Комментировать
Ювентус
...
Лацио
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Через 0 ч. 42 мин.

Во вторник вечером «Ювентус» будет принимать «Лацио» в первом матче 1/2 финал Кубка Италии. Наставник «старой синьоры» Массимилиано Аллегри включил в стартовый состав таких футболистов:

Перин, Гатти, Бремер, Данило, Камбьясо, Маккенни, Локателли, Рабио, Костич, Кьеза, Влахович.

Матч между «Ювентусом» и «Лацио» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Напомним, что три дня назад, 30 марта, «Ювентус» проиграл «Лацио» на выезде в чемпионате Италии со счётом 0:1

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус

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