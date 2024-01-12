«Аталанта» оспаривает дисквалификацию Гасперини

«Аталанте» удалось пробиться в полуфинал Кубка Италии, это получилось после победы над «Миланом», однако при этом наставника бергамцев Джан Пьеро Гасперини удалили с поля и дисквалифицировали на два матча - оба кубковых полуфинальных матча против «Фиорентины», прошлогоднего финалиста клуба.

Впрочем, «Аталанта» не согласна с таким наказанием и сейчас пытается оспорить дисквалификацию, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что полуфинальные матчи Кубка Италии пройдут в апреле. Клуб из Бергамо лишь один раз в своей истории побеждал в турнире, это было в 1963 году.