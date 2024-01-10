Сарри: «Мы заслужили победу»

Итальянский «Лацио» обыграл с минимальным счетом злейших врагов из «Ромы», команда Маурицио Сарри вышла в полуфинал Кубка Италии и наставник команды благодарит за это болельщиков.

- Начало было так себе, но во втором тайме на поле заиграла совсем другая музыка. И результат, я считаю, справедлив. Я благодарен публике за поддержку. Больше даже рад восторгу, который подарили публике, чем квалификации в следующий раунд, Все были на высоте, - цитирует слова Маурицио Сарри cittaceleste.it.

Римский «Лацио» семь раз побеждал в Кубке Италии, в последний раз это произошло в 2019 году.