​Фанаты «Лацио» и «Ромы» устроили беспорядки перед дерби

В среду вечером в Кубке Италии проходило принципиальное дерби между «Лацио» и «Ромой». Незадолго до начала встречи фанаты римских клубов устроили беспорядки на стадионе «Олимпико». Поклонники «орлов» бросали пиротехнику в сектора с фанатами «волчицы» - и наоборот. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

Напомним, что «Лацио» обыграл «Рому» с минимальным счётом 1:0. Именно команда Маурицио Сарри продолжает путь в Кубке Италии, а подопечные Жозе Моуринью сосредоточатся на других соревнованиях.

В следующий раз «Лацио» и «Рома» пересекутся в апреле в чемпионате Италии.