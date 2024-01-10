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Италия. Кубок Италии

​Фанаты «Лацио» и «Ромы» устроили беспорядки перед дерби

10 Января 2024 • 22:10 Комментировать
Лацио
1:0
Рома

В среду вечером в Кубке Италии проходило принципиальное дерби между «Лацио» и «Ромой». Незадолго до начала встречи фанаты римских клубов устроили беспорядки на стадионе «Олимпико». Поклонники «орлов» бросали пиротехнику в сектора с фанатами «волчицы» - и наоборот. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

Напомним, что «Лацио» обыграл «Рому» с минимальным счётом 1:0. Именно команда Маурицио Сарри продолжает путь в Кубке Италии, а подопечные Жозе Моуринью сосредоточатся на других соревнованиях.  

В следующий раз «Лацио» и «Рома» пересекутся в апреле в чемпионате Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
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