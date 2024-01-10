«Лацио» был сильнее «Ромы» в кубковом дерби

Римское дерби стало украшением полуфинальной стадии Кубка Италии. «Лацио» и «Рома» бились за каждый мяч, не жалея ног, а вот атак с ударами было не так много. Первый тайм прошел вовсе без хороших шансов открыть счет. Сразу после перерыва Маттиа Дзакканьи головой замыкал навес с правого фланга, но удар метров с шести под перекладину парировал вратарь. В следующей атаке Валентин Кастельянос оказался на газоне - пенальти. Дзакканьи пробил в правый угол, а голкипер не угадал. Матиас Весино мощно бил с линии штрафной - минимальный промах. В концовке арбитр показал красную карточку, но команды остались в полных составах, удалили Жозе Моуринью. Напоследок Андреа Белотти метров с 15 опасно бил, но вратарь на месте. Перед финальным свистком был удален Педро за конфликт на поле, но это уже ни на что не влияло.

«Лацио» добыл победу и прошел в полуфинал.