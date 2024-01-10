​Фелипе Андерсон: «Дерби - это нервы и эмоции»

Бразильский ветеран римского «Лацио» Фелипе Андерсон пояснил, что для него значит «дерби». Сегодня вечером «Лацио» сражается в четвертьфинале Кубка Италии с земляками из «Ромы»:

- Дерби - это особый матч от начала до конца. Каждому игроку нравятся такие матчи, и мы к ним тоже уже привыкли. Такие игры полны нервозности и напряжения. Победа добывается сердцем, - цитирует слова Андерсона итальянское новостное агентство ITASportPress.

«Лацио» семь раз в своей клубной истории становился обладателем Кубка Италии, пять раз это случилось в 21-м веке, в последний раз - в 2019 году.