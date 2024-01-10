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Италия. Кубок Италии

​Сарри и Моуринью выбрали составы на римское дерби в Кубке Италии

10 Января 2024 • 19:09 Комментировать
Лацио
0:0
Рома
1 2.95 X 3.00 2 2.75
перерыв

В среду вечером «Лацио» и «Рома» сойдутся лицом к лицу в римском дерби в рамках 1/4 финала Кубка Италии.  

Наставник «Лацио» Маурицио Сарри выбрал такой стартовый состав: Мандас, Патрик, Весино, Андерсон, Гендузи, Романьоли, Кастельянос, Дзакканьи, Лаццари, Катальди, Марушич.

Рулевой «Ромы» Жозе Моуринью, в свою очередь, включил в основной состав следующих футболистов: Патрисиу, Карсдорп, Хуйсен, Кристианте, Паредес, Дибала, Манчини, Кристенсен, Бове, Залевски, Лукаку.

Матч «Лацио» - «Рома» стартует в 20:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

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