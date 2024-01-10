«Фиорентина» в серии пенальти прошла «Болонью»

«Фиорентина» с «Болоньей» долго и упорно определяли счастливчика, первого участника стадии полуфинала Кубка Италии. Что основное, что дополнительное время не принесли голов при равных показателях в планах ударов по воротам. У гостей был перевес в контроле мяча, а противник чаще подавал угловые.
В итоге победитель определился в серии пенальти. Ее выиграла «Фиорентина» (5:4).
Протокол игры
|Фиорентина
0:0
(пен. 5:4)
|Болонья
Кристенсен Оливер•Кайоде Майкл•Миленкович Никола•Мартинес Лукас II110' (Мина Йерри (110') •Раньери Лука•Лопес Максим•Дункан Альфред72' (Мандрагора Роландо (72') •Иконе Жонатан60' (Бонавентура Джакомо (60') • 116'Барак Антонин60' (Нзола М'Бала (60') •Бираги Кристиано72' (Паризи Фабьяно (72') •Бельтран Лукас77' (Мело Артур (77')
Скорупски Лукаш•Пош Штефан•Бёкема Сэм•Лукуми Джон87' (Моро Никола (87') •Кристиансен Виктор•Фройлер Ремо•Эбишер Мишель87' (Калафьори Рикардо (87') •Фергюсон Льюис• 89'Орсолини Риккардо•Салемакерс Алексис• 109'Зиркзее Джошуа
09 января.
Бан пользователя