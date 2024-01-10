«Фиорентина» в серии пенальти прошла «Болонью»

«Фиорентина» с «Болоньей» долго и упорно определяли счастливчика, первого участника стадии полуфинала Кубка Италии. Что основное, что дополнительное время не принесли голов при равных показателях в планах ударов по воротам. У гостей был перевес в контроле мяча, а противник чаще подавал угловые.

В итоге победитель определился в серии пенальти. Ее выиграла «Фиорентина» (5:4).