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Италия. Кубок Италии

«Фиорентина» в серии пенальти прошла «Болонью»

10 Января 2024 • 01:48 Комментировать
Фиорентина
0:0
Болонья
окончен после пенальти

«Фиорентина» с «Болоньей» долго и упорно определяли счастливчика, первого участника стадии полуфинала Кубка Италии. Что основное, что дополнительное время не принесли голов при равных показателях в планах ударов по воротам. У гостей был перевес в контроле мяча, а противник чаще подавал угловые.

В итоге победитель определился в серии пенальти. Ее выиграла «Фиорентина» (5:4).

Протокол игры  
Фиорентина

0:0

(пен. 5:4)

Болонья
Кристенсен ОливерКайоде МайклМиленкович НиколаМартинес Лукас II 110' (Мина Йерри ( 110') Раньери ЛукаЛопес МаксимДункан Альфред 72' (Мандрагора Роландо ( 72') Иконе Жонатан 60' (Бонавентура Джакомо ( 60'  116') Барак Антонин 60' (Нзола М'Бала ( 60') Бираги Кристиано 72' (Паризи Фабьяно ( 72') Бельтран Лукас 77' (Мело Артур ( 77')
Запасные: Инфантино ДжиноМартинелли ТоммазоАматуччи ЛоренцоКомуццо ПьетроПьероцци НикколоБрекало ЙосипТерраччиано Пьетро
Скорупски ЛукашПош ШтефанБёкема СэмЛукуми Джон 87' (Моро Никола ( 87') Кристиансен ВикторФройлер РемоЭбишер Мишель 87' (Калафьори Рикардо ( 87') Фергюсон Льюис  89'Орсолини РиккардоСалемакерс Алексис  109'Зиркзее Джошуа
Запасные: Урбаньски КацперЛикояннис ХараламбосКорацца ТоммазоБаньолини НиколаФаббьян ДжованниВан Хойдонк СиднейРавалья ФедерикоДе Сильвестри Лоренцо
09 января.

 

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Болонья Фиорентина

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