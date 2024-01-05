​«Ювентус» пропустил самый быстрый гол за почти семь лет

Туринский «Ювентус» пробился в четвертьфинал Кубка Италии, это случилось после разгромной победы над «Салернитаной» со счетом 6:1.

Тем не менее, первым в этом матче пропустил именно «Ювентус» - нигерийский футболист с труднопроизносимыми именем и фамилией, Чуквубуйкем Иквуемеси, огорчил подопечных Массимилиано Аллегри уже на 59-й секунде матча. Это, как оказалось, был самый быстрый гол, пропущенный туринским клубом за последние почти семь лет.

В последний раз «Юве» пропускал раньше 26 августа 2017 года, когда Миралем Пьянич забил в свои ворота уже на 18-й секунде игры Серии А против «Дженоа».