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Италия. Кубок Италии

​«Ювентус» пропустил самый быстрый гол за почти семь лет

05 Января 2024 • 04:43 Комментировать
Ювентус
6:1
Салернитана

Туринский «Ювентус» пробился в четвертьфинал Кубка Италии, это случилось после разгромной победы над «Салернитаной» со счетом 6:1.

Тем не менее, первым в этом матче пропустил именно «Ювентус» - нигерийский футболист с труднопроизносимыми именем и фамилией, Чуквубуйкем Иквуемеси, огорчил подопечных Массимилиано Аллегри уже на 59-й секунде матча. Это, как оказалось, был самый быстрый гол, пропущенный туринским клубом за последние почти семь лет.

В последний раз «Юве» пропускал раньше 26 августа 2017 года, когда Миралем Пьянич забил в свои ворота уже на 18-й секунде игры Серии А против «Дженоа».


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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Миралем Пьянич Салернитана Чуквубуйкем Иквуемеси ещё теги

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