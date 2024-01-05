​Камбьясо: «Ошиблись в начале, но затем отреагировали»

Туринский «Ювентус» стал последним клубом, прошедшим в четвертьфинал Кубка Италии, подопечные Массимилиано Аллегри уничтожили «Салернитану», забив той шесть безответных мячей. Но начиналось все с легкого шока - первыми забили именно гости. Андреа Камбьясо, защитник туринского клуба, прокомментировал успех:

- Жаль, что ошиблись в начале игры, но тут же отреагировали. Мы хотим преуспеть во всех турнирах, в которых участвуем, - цитирует слова Андреа Камбьясо Juvenews.eu.

А участвует туринский гранд, напомним, лишь в двух турнирах - это Кубок Италии и чемпионат Италии.