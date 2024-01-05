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Италия. Кубок Италии

​«Ювентус» забил шесть мячей за матч впервые за почти шесть лет

05 Января 2024 • 01:27 Комментировать

Туринский «Ювентус» разродился голами в кубковом матче против аутсайдера Серии А «Салернитаны», подопечные Масимилиано Аллегри пропустили первыми, но в ответ забили шесть раз. Это очень необычная ситуация для команды, известной своим прагматичным подходом к счету.

Достаточно заметить, что даже с учетом всех турниров, в которых выступал «Юве», шесть или более голов за матч команда забила впервые за почти шесть лет. В последний раз такое случалось в феврале 2018 года в матче итальянского чемпионата против «Сассуоло» - тогда подопечные Массимилиано Аллегри выиграли со счетом 7:0.


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Ювентус Салернитана
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