​«Ювентус» забил шесть мячей за матч впервые за почти шесть лет

Туринский «Ювентус» разродился голами в кубковом матче против аутсайдера Серии А «Салернитаны», подопечные Масимилиано Аллегри пропустили первыми, но в ответ забили шесть раз. Это очень необычная ситуация для команды, известной своим прагматичным подходом к счету.

Достаточно заметить, что даже с учетом всех турниров, в которых выступал «Юве», шесть или более голов за матч команда забила впервые за почти шесть лет. В последний раз такое случалось в феврале 2018 года в матче итальянского чемпионата против «Сассуоло» - тогда подопечные Массимилиано Аллегри выиграли со счетом 7:0.