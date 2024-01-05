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Италия. Кубок Италии

«Ювентус» пропустил на первой минуте, но в ответ забил 6 мячей «Салернитане»

05 Января 2024 • 00:54 Комментировать (1)
Ювентус
6:1
Салернитана
окончен

Последним участником четвертьфинала Кубка Италии стал «Ювентус», который прошёл «Салернитану». «Старая синьора» пропустила на первой минуте. Федерико Гатти отдал безобразный пас, и Чуквубуикем Иквуемеси тут же послал мяч в сетку. Андреа Камбьясо после подачи на дальний угол вратарской сбросил на Фабио Миретти, который в касание забил в пустую часть ворот - 1:1. Гатти исправился и заработал пенальти, но ВАР показал, что фол был до штрафной. После углового Данило сыграл на левый угол вратарской, а Камбьяссо был точен. После перерыва еще корнер, Аркадиуш Милик головой пробил в голкипера, а Даниэле Ругани в упор добавил мяч в сетку - 3:1. Кенан Йылдыз опасно наносил удар, вратарь выручил, но Дилан Бронн срезал мяч в свои ворота. Йылдыз забил и сам после красивого прохода к воротам - 5:1. Напоследок Тимоти Веа прорвался по левому краю и рикошетом от перекладины забил шестой мяч.

В следующем раунде «Ювентус» сыграет против «Фрозиноне».

Протокол игры  
Ювентус6:1Салернитана
  1'Иквуемеси Чуквубуикем (0:1)
(1:1) Миретти Фабио12'  
(2:1) Камбьясо Андреа35'  
(3:1) Ругани Даниэле54'  
(4:1) Бронн Дилан75'  
(5:1) Йылдыз Кенан88'  
(6:1) Веа Тимоти90'  
Перин МаттиаГатти ФедерикоРугани ДаниэлеДанило ЛуисКамбьясо Андреа 83' (Костич Филип ( 83') Миретти Фабио 76' (Боэнде Джозеф ( 76') Локателли МануэльРабио АдриенАйлинг Самуэль 66' (Веа Тимоти ( 66') Милик Аркадиуш 76' (Влахович Душан ( 76') Кьеза Федерико 66' (Йылдыз Кенан ( 66')
Запасные: Бремер ГлейсонЩесны ВойцехНиколусси Кавилья ХансПинсольо КарлоХуйсен ДинМухаремович ТарикМаккенни Уэстон
Фиорилло ВинченцоСамбья СаломонБронн ДиланЛовато МаттеоДанилюк ФлавиусЛенговски МатеушМаджоре Джулио  40' 46' (Брадарич Домагой ( 46') Чауна Лум 56' (Сфайт Андрес Эмил ( 56') Ботхейм Эрик 56' (Сими Нванкво ( 56') Иквуемеси ЧуквубуикемСтюарт Триван 46' (Дьомбер Норберт ( 46')
Запасные: Костиль БенуаФасио ФедерикоАллокка ПаскуалеЭлиа Эмануэле
04 января.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Салернитана

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Комментарии (1) Все комментарии
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ЮвиК
05 Января 2024 в 01:01
Какой же красивый голешник положил Веа... Я уже и забыл когда последний раз Юве играл все 90 минут в атаке. Форца Юве!
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