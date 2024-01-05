«Ювентус» пропустил на первой минуте, но в ответ забил 6 мячей «Салернитане»

Последним участником четвертьфинала Кубка Италии стал «Ювентус», который прошёл «Салернитану». «Старая синьора» пропустила на первой минуте. Федерико Гатти отдал безобразный пас, и Чуквубуикем Иквуемеси тут же послал мяч в сетку. Андреа Камбьясо после подачи на дальний угол вратарской сбросил на Фабио Миретти, который в касание забил в пустую часть ворот - 1:1. Гатти исправился и заработал пенальти, но ВАР показал, что фол был до штрафной. После углового Данило сыграл на левый угол вратарской, а Камбьяссо был точен. После перерыва еще корнер, Аркадиуш Милик головой пробил в голкипера, а Даниэле Ругани в упор добавил мяч в сетку - 3:1. Кенан Йылдыз опасно наносил удар, вратарь выручил, но Дилан Бронн срезал мяч в свои ворота. Йылдыз забил и сам после красивого прохода к воротам - 5:1. Напоследок Тимоти Веа прорвался по левому краю и рикошетом от перекладины забил шестой мяч.

В следующем раунде «Ювентус» сыграет против «Фрозиноне».