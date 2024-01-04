​«Будь осторожен с этой «Аталантой» - де Кетеларе предупреждает «Милан»

В четвертьфинале Кубка Италии «Милану» предстоит сразиться с «Аталантой», и Шарль де Кетеларе, права на которого принадлежат «Милану», предупредил свой клуб, чтобы не миндальничал с «Аталантой» - его нынешней командой. Напомним, что де Кетеларе сдан в «Аталанту» в аренду.

- Матч с «Миланом» всегда имеет особый характер и статус. «Милану» стоит опасаться де Кетеларе? Нет, я скажу иначе - «Милану» следует опасаться такой «Аталанты», - цитирует слова Шарля де Кетеларе pianetamilan.it.

«Аталанта» лишь один раз в своей истории выигрывала Кубок Италии - это случилось в 1963 году.