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Италия. Кубок Италии

​«Будь осторожен с этой «Аталантой» - де Кетеларе предупреждает «Милан»

04 Января 2024 • 06:12 Комментировать

В четвертьфинале Кубка Италии «Милану» предстоит сразиться с «Аталантой», и Шарль де Кетеларе, права на которого принадлежат «Милану», предупредил свой клуб, чтобы не миндальничал с «Аталантой» - его нынешней командой. Напомним, что де Кетеларе сдан в «Аталанту» в аренду.

- Матч с «Миланом» всегда имеет особый характер и статус. «Милану» стоит опасаться де Кетеларе? Нет, я скажу иначе - «Милану» следует опасаться такой «Аталанты», - цитирует слова Шарля де Кетеларе pianetamilan.it.

«Аталанта» лишь один раз в своей истории выигрывала Кубок Италии - это случилось в 1963 году.


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