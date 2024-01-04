«Рома» едва не вылетела из Кубка после игры с «Кремонезе», но успела перевернуть матч

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Рома» играла против «Кремонезе» из Серии В. За 15 минут старта поединка гости схлопотали четыре «горчичника», но в целом резко отбивались. Андреа Белотти наносил удар в падении, вратарь на ленточке выручил, добивание Лоренцо Пеллегрини - в перекладину. У гостей отбор мяча у правого угла штрафной, передача, и Франк Тсаджут пробил над плечом голкипера - 0:1. Стефан эль-Шаарави слева проник в штрафную и после рикошета попал в правую штангу. Не так много опасных моментов, но «волки» спаслись в концовке - Пауло Дибала разогнал атаку, Сердар Азмун перевел на Ромелу Лукаку, а тот не сплоховал - 1:1. Вскоре 11-метровый, вратарь угадал направление удара Дибалы, но не выручил.

В четвертьфинале «Рому» ждем матч с «Лацио».