Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Италия. Кубок Италии

«Рома» едва не вылетела из Кубка после игры с «Кремонезе», но успела перевернуть матч

04 Января 2024 • 00:56 Комментировать
Рома
2:1
Кремонезе
окончен

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Рома» играла против «Кремонезе» из Серии В. За 15 минут старта поединка гости схлопотали четыре «горчичника», но в целом резко отбивались. Андреа Белотти наносил удар в падении, вратарь на ленточке выручил, добивание Лоренцо Пеллегрини - в перекладину. У гостей отбор мяча у правого угла штрафной, передача, и Франк Тсаджут пробил над плечом голкипера - 0:1. Стефан эль-Шаарави слева проник в штрафную и после рикошета попал в правую штангу. Не так много опасных моментов, но «волки» спаслись в концовке - Пауло Дибала разогнал атаку, Сердар Азмун перевел на Ромелу Лукаку, а тот не сплоховал - 1:1. Вскоре 11-метровый, вратарь угадал направление удара Дибалы, но не выручил.

В четвертьфинале «Рому» ждем матч с «Лацио».

Протокол игры  
Рома2:1Кремонезе
  37'Тсаджут Франк (0:1)
(1:1) Лукаку Ромелу77'  
(2:1) Дибала Пауло85'  
Свилар МилеЧелик Зеки  41' 46' (Кристенсен Расмус ( 46') Кристанте БрианЛьоренте Диего  34' 46' (Залевски Никола ( 46') Карсдорп Рик  72' 74' (Спинаццола Леонардо ( 74') Бове Эдоардо 67' (Азмун Сердар ( 67') Паредес ЛеандроПеллегрини ЛоренцоЭль-Шаарави СтефанЛукаку РомелуБелотти Андреа 46' (Дибала Пауло ( 46')
Запасные: Боер ПьетроПатрисиу РуйПагано РиккардоСаншеш РенатуПисилли Никколо
Юнгдаль АндреасАнтов Валентин  9'Раванелли Лука  16'Туйя Алессандро 53' (Бьянкетти Маттео ( 53'  78') Гильоне Паоло  9' 46' (Майер Жан ( 46') Коллоколо МикелеКастаньетти Микеле  2' 61' (Абрего Гонсало ( 61') Тсаджут Франк 62' (Квальята Джакомо ( 62') Серникола ЛеонардоДзанимачча ЛукаОкереке Давид 62' (Кода Массимо ( 62')
Запасные: Роккетти ЮриЛочошвили ЛукаВаскес ФранкоБрайя ТомасАфена-Гьян ФеликсСаро ДжанлукаЧофани ДаниэльВальцания ЛукаСекулов Никола
03 января.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Кремонезе

Новости по матчу

02 Января
16:51
Ставка и прогоз на матч Рома — Кремонезе Кубка Италии — 3 января 2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
Педри назвал звёздного игрока, которого подписал бы в «Барселону» 5
«Реал» с приключениями дожал «Мальорку» 4
Каррагер: «У «Арсенала» нет игроков, способных добыть титул» 4
Миранчук оформил второй гол в сезоне за «Аталанту» 3
«Зенит» заплатит 5 миллионов евро за бразильца 3
Футбол онлайн
Окончен
Аталанта Аталанта
Сассуоло Сассуоло
3
1
1.61 3.85 5.20
Видео
Окончен
Рома Рома
Кремонезе Кремонезе
2
1
1.33 4.90 8.80
Видео
04.01.24 в 23:00
Ювентус Ювентус
Салернитана Салернитана
1.32 4.70 10.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Января
00:56 · Италия. Кубок
«Рома» едва не вылетела из Кубка после игры с «Кремонезе», но успела перевернуть матч
03 Января
21:58 · Италия. Кубок
Гол и пас Алексея Миранчука помогли «Аталанте» пройти «Сассуоло» в Кубке 1
21:36 · Россия. Премьер-лига
Миранчук оформил второй гол в сезоне за «Аталанту» 2
21:28 · Россия. Премьер-лига
Миранчук сделал голевую передачу в матче с «Сассуоло»
20:31 · Италия. Кубок
Миранчук помог «Аталанте» забить «Сассуоло»
19:41 · Италия. Кубок
​Миранчук – в основе «Аталанты» на матч против «Сассуоло»
18:50 · Италия. Кубок
​Аллегри оценил значимость Кубка Италии
18:47 · Италия. Кубок
​Аллегри назвал игроков, которых точно выпустит на кубковый матч
03:08 · Италия. Кубок
​Пиоли: «Очень хорошо, теперь с тем же настроем на матч с «Эмполи»
02:57 · Италия. Кубок
Пиоли рассказал о целях «Милана» в Кубке Италии
02:03 · Италия. Кубок
19-летний Шака Траоре – о дебютном голе за «Милан»: «Я не верю в это»
01:40 · Италия. Кубок
Пиоли: «У Йовича есть всё необходимое, чтобы стать отличным игроком»
00:55 · Италия. Кубок
«Милан» спокойно разгромил «Кальяри»
02 Января
22:30 · Италия. Кубок
«Милан» - «Кальяри»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1
20:36 · Россия. Премьер-лига
Алексей Миранчук попал в заявку «Аталанты» на первый матч года
Все новости
Рекомендуем