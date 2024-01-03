Гол и пас Алексея Миранчука помогли «Аталанте» пройти «Сассуоло» в Кубке

В споре за выход в 1/4 финала Кубка Италии «Аталанта» принимала «Сассуоло» и была явно сильнее противника. Кристиан Вольпато красиво обводящим ударом бил в угол - парировано. В середине первого тайма Алексей Миранчук выполнил навес на дальний угол вратарской, Марио Пашалич отыграл на Шарля де Кетеларе, который был точен - 1:0. Миранчук после перерыва убрал защитника и пробил рядом с каркасом. С передачи Эмиля Хольма Миранчук с разворота направил мяч в перекладину. Пашалич точно прострелил от лицевой линии, Миранчук сыграл на де Кетеларе, а тот оформил дубль. Де Кетеларе «вернул должок» вскоре, с его передачи Миранчук поразил дальнюю часть ворот - 3:0. Луис Муриэль оказался один на один с вратарем и пробил в него. На 90-й минуте после ошибки голкипера гости отыграли один мяч, Даниэль Болока размочил счет - 3:1.

В следующем раунде «Аталанта» сыграет против «Милана».