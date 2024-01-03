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Италия. Кубок Италии

Гол и пас Алексея Миранчука помогли «Аталанте» пройти «Сассуоло» в Кубке

03 Января 2024 • 21:58 Комментировать (1)
Аталанта
3:1
Сассуоло
окончен

В споре за выход в 1/4 финала Кубка Италии «Аталанта» принимала «Сассуоло» и была явно сильнее противника. Кристиан Вольпато красиво обводящим ударом бил в угол - парировано. В середине первого тайма Алексей Миранчук выполнил навес на дальний угол вратарской, Марио Пашалич отыграл на Шарля де Кетеларе, который был точен - 1:0. Миранчук после перерыва убрал защитника и пробил рядом с каркасом. С передачи Эмиля Хольма Миранчук с разворота направил мяч в перекладину. Пашалич точно прострелил от лицевой линии, Миранчук сыграл на де Кетеларе, а тот оформил дубль. Де Кетеларе «вернул должок» вскоре, с его передачи Миранчук поразил дальнюю часть ворот - 3:0.  Луис Муриэль оказался один на один с вратарем и пробил в него. На 90-й минуте после ошибки голкипера гости отыграли один мяч, Даниэль Болока размочил счет - 3:1.

В следующем раунде «Аталанта» сыграет против «Милана».

Протокол игры  
Аталанта3:1Сассуоло
(1:0) Де Кетеларе Шарль24'  
(2:0) Де Кетеларе Шарль63'  
(3:0) Миранчук Алексей71'  
  90'Болока Даниэль (3:1)
Муссо ХуанСкальвини Джорджио 74' (Муриэль Луис ( 74') Джимсити БератКолашинац Сеад 81' (Паломино Хосе ( 81') Хольм ЭмильДзаппакоста ДавидеДе Рон МартенЭдерсон ХоноратоПашалич Марио 74' (Скамакка Джанлука ( 74') Миранчук Алексей 87' (Цортеа Надир ( 87') Де Кетеларе Шарль 74' (Копмейнерс Тëн ( 74')
Запасные: Руджери МаттеоХиен ИсакБаккер МитчелКарнесекки МаркоМендичино ЛеонардоРосси ФранческоДжованни Бонфанти
Краньо АлессиоМиссори ФилиппоНето РуанФеррари ДжанмаркоВити Маттиа 46' (Тольян Йереми ( 46') Липани Лука 84' (Торстведт Кристиан ( 84') Байрами Недим 75' (Лорьенте Арман ( 75') Кастильехо Самуэль 75' (Болока Даниэль ( 75') Вольпато КристианСейде Эмиль Конрадсен  54' 76' (Педерсен Маркус II ( 76') Мулаттьери Самуэле
Запасные: Пеголо ДжанлукаЛуффен СебАльварес АгустинПинамонти АндреаЭрлич МартинБерарди ДоменикоКонсильи АндреаКуми Джастин
03 января.

 

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Комментарии (1) Все комментарии
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Oleg-Chelsea
03 Января 2024 в 22:03
Качественная игра Аталанты!!! Получил удовольствие от игры! Алексей - супер-игрок!
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