Миранчук помог «Аталанте» забить «Сассуоло»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук оформил предголевой пас в кубковой игре бергамасков против «Сассуоло», что проходит в эти минуты в Бергамо.

Так, россиянин на 24-й минуте встречи с правого полуфланга выполнил заброс к дальнему углу вратарской, Марио Пашалич сделал скидку, а Шарль де Кетеларе ногой подцепил мяч и загнал его в ближний угол ворот гостей – 1:0.

Прямо сейчас к концу подходит первый тайм поединка, бергамаски продолжают вести с минимальным преимуществом. Следить за ходом игры можно на нашем портале в текстовой трансляции.

Отметим, что у Миранчука в этом сезоне один гол и два ассиста за «Аталанту».