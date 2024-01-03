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Италия. Кубок Италии

​Миранчук – в основе «Аталанты» на матч против «Сассуоло»

03 Января 2024 • 19:41 Комментировать
Аталанта
0:0
Сассуоло
1 1.48 X 4.80 2 6.50
1-й тайм

В среду вечером «Аталанта» проведёт кубковый матч против «Сассуоло». Стоит сказать, что российский полузащитник Алексей Миранчук попал в основной состав команды из Бергамо.

Для 28-летнего Миранчука это лишь третье попадание в стартовый состав «Аталанты» в нынешнем сезоне. Главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини предоставляет россиянину не так много игрового времени.

Матч между «Аталантой» и «Сассуоло» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук

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Ставка и прогноз на матч Аталанта — Сассуоло Кубка Италии — 3 января 2024
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АТАЛАНТА САССУОЛО
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