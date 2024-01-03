​Миранчук – в основе «Аталанты» на матч против «Сассуоло»

В среду вечером «Аталанта» проведёт кубковый матч против «Сассуоло». Стоит сказать, что российский полузащитник Алексей Миранчук попал в основной состав команды из Бергамо.

Для 28-летнего Миранчука это лишь третье попадание в стартовый состав «Аталанты» в нынешнем сезоне. Главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини предоставляет россиянину не так много игрового времени.

Матч между «Аталантой» и «Сассуоло» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.