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Италия. Кубок Италии

​Аллегри оценил значимость Кубка Италии

03 Января 2024 • 18:50 Комментировать
Ювентус
...
Салернитана
1 1.30 X 5.60 2 10.00
04.01 23:00

В преддверии кубкового матча против «Салернитаны» главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о значимости этого турнира.

«Поначалу никого не волнует Кубок Италии, но в конце концов это все равно трофей. Особенно для «Ювентуса», где ничья расценивается как катастрофа. Так что мы должны стараться побеждать как можно чаще. Мы хотим пройти «Салернитану» и встретиться с «Фрозиноне» в следующем раунде.

«Ювентус» всегда волновал Кубок Италии. Нам предстоит встретиться с командой, которая только что обыграла «Верону». Они в хорошей форме, и они будут стараться выйти в четвертьфинал», - сказал Аллегри на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри

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ЮВЕНТУС САЛЕРНИТАНА
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