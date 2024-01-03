​Аллегри оценил значимость Кубка Италии

В преддверии кубкового матча против «Салернитаны» главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о значимости этого турнира.

«Поначалу никого не волнует Кубок Италии, но в конце концов это все равно трофей. Особенно для «Ювентуса», где ничья расценивается как катастрофа. Так что мы должны стараться побеждать как можно чаще. Мы хотим пройти «Салернитану» и встретиться с «Фрозиноне» в следующем раунде.

«Ювентус» всегда волновал Кубок Италии. Нам предстоит встретиться с командой, которая только что обыграла «Верону». Они в хорошей форме, и они будут стараться выйти в четвертьфинал», - сказал Аллегри на пресс-конференции.