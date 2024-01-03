​Аллегри назвал игроков, которых точно выпустит на кубковый матч

В четверг туринский «Ювентус» проведёт домашний кубковый матч против «Салернитаны». Главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри дал комментарий по поводу состава, который он собирается выпустить на поле с первых минут.

«Завтра я определюсь с составом. Обязательно выйдут Перин, Ругани и Кьеза. Что касается остальных, мы посмотрим.

Локателли в воскресенье будет отбывать дисквалификацию, так что мы будем использовать ту же схему, чтобы добиться максимального результата. Билеты на стадион распроданы, и нам нужно играть на победу», - сказал Аллегри журналистам на пресс-конференции.