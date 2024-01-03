Пиоли рассказал о целях «Милана» в Кубке Италии

Рулевой «Милана» Стефано Пиоли ответил на вопрос журналистов о важности Кубка Италии.

«Россонери» успешно преодолели стадию 1/8 финала, обыграв «Кальяри» (4:1). После завершения встречи СМИ поинтересовались у Пиоли, насколько для «Милана» важен Кубок Италии – команда не выигрывала турнир с далёкого 2003 года.

«Мы должны верить в свой успех и обязаны попробовать выиграть турнир. В приоритете у нас Серия А и Лига Европы, ведь через эти турниры можно отобраться в Лигу чемпионов, и впереди ещё много важных матчей. Но Кубок Италии тоже нас волнует», – заявил в беседе с Mediaset главный тренер «Милана».