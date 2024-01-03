Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Италия. Кубок Италии

Пиоли рассказал о целях «Милана» в Кубке Италии

03 Января 2024 • 02:57 Комментировать
Милан
4:1
Кальяри

Рулевой «Милана» Стефано Пиоли ответил на вопрос журналистов о важности Кубка Италии.

«Россонери» успешно преодолели стадию 1/8 финала, обыграв «Кальяри» (4:1). После завершения встречи СМИ поинтересовались у Пиоли, насколько для «Милана» важен Кубок Италии – команда не выигрывала турнир с далёкого 2003 года.

«Мы должны верить в свой успех и обязаны попробовать выиграть турнир. В приоритете у нас Серия А и Лига Европы, ведь через эти турниры можно отобраться в Лигу чемпионов, и впереди ещё много важных матчей. Но Кубок Италии тоже нас волнует», – заявил в беседе с Mediaset главный тренер «Милана».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли

Новости по матчу

Сегодня, 03 Января
02:03
19-летний Шака Траоре – о дебютном голе за «Милан»: «Я не верю в это»
01:40
Пиоли: «У Йовича есть всё необходимое, чтобы стать отличным игроком»
00:55
«Милан» спокойно разгромил «Кальяри»
02 Января
22:30
«Милан» - «Кальяри»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1
02:11
Милан - Кальяри: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01 Января
12:14
Актуальная ставка и прогноз на матч Милан — Кальяри Кубка Италии – 2 января 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
Окончен
Милан Милан
Кальяри Кальяри
4
1
1.53 4.50 6.30
Видео
03.01.24 в 20:00
Аталанта Аталанта
Сассуоло Сассуоло
1.61 3.85 5.20
Видео
03.01.24 в 23:00
Рома Рома
Кремонезе Кремонезе
1.33 4.90 8.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Января
03:08 · Италия. Кубок
​Пиоли: «Очень хорошо, теперь с тем же настроем на матч с «Эмполи»
02:57 · Италия. Кубок
Пиоли рассказал о целях «Милана» в Кубке Италии
02:03 · Италия. Кубок
19-летний Шака Траоре – о дебютном голе за «Милан»: «Я не верю в это»
01:40 · Италия. Кубок
Пиоли: «У Йовича есть всё необходимое, чтобы стать отличным игроком»
00:55 · Италия. Кубок
«Милан» спокойно разгромил «Кальяри»
02 Января
22:30 · Италия. Кубок
«Милан» - «Кальяри»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1
20:36 · Россия. Премьер-лига
Алексей Миранчук попал в заявку «Аталанты» на первый матч года
27 Декабря
23:38 · Италия. Кубок
Ди Лоренцо: «После поражения от «Фрозиноне» я не спал всю ночь, это мой худший матч»
21 Декабря
10:07 · Италия. Кубок
Мотта: «Горжусь нашим выступлением»
09:34 · Италия. Кубок
​Карлос Аугусто: «Надо идти дальше, есть более важные цели - чемпионат и Лига чемпионов»
07:50 · Италия. Кубок
​Симоне Индзаги: «Болезненное поражение»
01:40 · Италия. Кубок
​«Дежавю» - «Болонья» снова шокировала поклонников «Интера» 1
20 Декабря
22:30 · Италия. Кубок
«Интер» - «Болонья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 2
22:00 · Италия. Кубок
​Лаутаро Мартинес – в основе «Интера» на кубковый матч с «Болоньей»
02:55 · Италия. Кубок
​Ди Франческо: «Какой матч!»
Все новости
Рекомендуем