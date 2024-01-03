19-летний Шака Траоре – о дебютном голе за «Милан»: «Я не верю в это»

Вингер «Милана» Шака Траоре побеседовал с журналистами после матча Кубка Италии против «Кальяри».

Коллектив Стефано Пиоли отпраздновал победу со счётом 4:1, а 19-летний ивуариец, впервые вышедший в стартовом составе «россонери», отметился дебютным забитым мячом на 50-й минуте.

«До сих пор не верю, что это произошло, – делится впечатлениями Траоре. – Я давно ждал этого, но, конечно, в первую очередь важна победа команды. Очень эмоциональный момент, и я, честно говоря, даже не знаю, что сказать.

В нашей команде хватает настоящих чемпионов, как Леау, Меньян, Жиру, и они помогают молодым игрокам расти, дают советы. Важно понимать, насколько ценно носить футболку «Милана», – сказал в интервью Mediaset молодой футболист.