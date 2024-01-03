Пиоли: «У Йовича есть всё необходимое, чтобы стать отличным игроком»

Главный тренер «Милана» Стафано Пиоли оценил выступление нападающего Луки Йовича.
26-летний сербский футболист помог «россонери» крупно обыграть «Кальяри» в матче Кубка Италии (4:1), отметившись дублем.
«Я по-прежнему верю в талант Луки. Считаю, что ему самому необходимо больше верить в себя и работать со своим внутренним огнём, поскольку у него есть всё необходимое, чтобы стать отличным игроком.
У Йовича было трудное лето, но сейчас он находится в хорошей физической и моральной форме. Его дальнейшие успехи зависят только от него самого», – заявил в интервью Mediaset рулевой «Милана».
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