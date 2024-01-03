«Милан» спокойно разгромил «Кальяри»

В 1/8 финала Кубка Италии «Милан» играл против удобного для себя противника - «Кальяри». В дебюте Лука Йович от левого угла штрафной наносил хороший удар, но вратарь сократил дистанцию обстрела и парировал. Тео Эрнандес через половину поля сыграл к линии вратарской, там Йович принял мяч и вторым касанием открыл счет. И снова эта парочка сыграла ударно. Первый по левому флангу прорвался к штрафной, а второй в касание в падении протолкнул мяч в ближний угол - 2:0. После перерыва в позиционной атаке Шака Траоре в падении из пределов штрафной направил мяч в правую часть ворот - 3:0. В оставшейся части второго тайма остроты практически не было, до заключительных минут. Пауло Дентелло перехватил мяч и слева рванул к воротам, удар с рикошетом в ближний угол стал результативным. Но соперник ответил тем же. Рафаэл Леау у левого угла штрафной раскачал соперника и был точен - 4:1.

«Милан» идет дальше и в следующем раунде сразится с «Аталантой» или «Сассуоло».