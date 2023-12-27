Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Италия. Кубок Италии

Ди Лоренцо: «После поражения от «Фрозиноне» я не спал всю ночь, это мой худший матч»

27 Декабря 2023 • 23:38 Комментировать
Наполи
0:4
Фрозиноне

Капитан «Наполи» Джованни ди Лоренцо высказался о кризисе, который переживает команда.

Неаполитанцы неудачно начали сезон в Серии А, а недавно шокировали собственных болельщиков разгромным домашним поражением от «Фрозиноне» в Кубке Италии – 0:4.

«По ходу сезона у нас сменился тренер, и это уже говорит о том, что дела идут не очень хорошо. Надеюсь, при Маццарри у нас получится добиться результатов.

Матч с «Фрозиноне» стал для меня худшим с тех пор, как я начал играть в футбол. Это было ужасно, после этого поражения я не спал всю ночь. Но нужно идти вперёд и на зацикливаться на случившемся», – рассказал в интервью TG1 ди Лоренцо.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Наполи Фрозиноне Джованни Ди Лоренцо ещё теги

Новости по матчу

20 Декабря
02:55
​Ди Франческо: «Какой матч!»
01:53
​Маццарри: «Даже когда не везёт, надо оставаться командой»
01:15
«Наполи» впервые за 65 лет проиграл домашний матч Кубка Италии с разницей в 4 гола
01:04
«Наполи» пропустил 4 гола от «Фрозиноне» и выбыл из Кубка Италии
18 Декабря
23:07
Ставка и прогноз на матч Наполи – Фрозиноне Кубка Италии – 19 декабря 2023
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
27 Декабря
23:38 · Италия. Кубок
Ди Лоренцо: «После поражения от «Фрозиноне» я не спал всю ночь, это мой худший матч»
21 Декабря
10:07 · Италия. Кубок
Мотта: «Горжусь нашим выступлением»
09:34 · Италия. Кубок
​Карлос Аугусто: «Надо идти дальше, есть более важные цели - чемпионат и Лига чемпионов»
07:50 · Италия. Кубок
​Симоне Индзаги: «Болезненное поражение»
01:40 · Италия. Кубок
​«Дежавю» - «Болонья» снова шокировала поклонников «Интера» 1
20 Декабря
22:30 · Италия. Кубок
«Интер» - «Болонья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 2
22:00 · Италия. Кубок
​Лаутаро Мартинес – в основе «Интера» на кубковый матч с «Болоньей»
02:55 · Италия. Кубок
​Ди Франческо: «Какой матч!»
01:53 · Италия. Кубок
​Маццарри: «Даже когда не везёт, надо оставаться командой»
01:15 · Италия. Кубок
«Наполи» впервые за 65 лет проиграл домашний матч Кубка Италии с разницей в 4 гола
01:04 · Италия. Кубок
«Наполи» пропустил 4 гола от «Фрозиноне» и выбыл из Кубка Италии
06 Декабря
00:59 · Италия. Кубок
Быстрый гол позволил «Лацио» выбить из Кубка «Дженоа»
03 Сентября
19:23 · Италия. Кубок
«Рома» сдала Сольбаккена в «Олимпиакос»
16 Августа
03:13 · Италия. Кубок
​Пирло: «Мы на верном пути»
12 Августа
20:25 · Италия. Кубок
Пирло хочет Кубок Италии
Все новости
Рекомендуем