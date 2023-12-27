Ди Лоренцо: «После поражения от «Фрозиноне» я не спал всю ночь, это мой худший матч»

Капитан «Наполи» Джованни ди Лоренцо высказался о кризисе, который переживает команда.

Неаполитанцы неудачно начали сезон в Серии А, а недавно шокировали собственных болельщиков разгромным домашним поражением от «Фрозиноне» в Кубке Италии – 0:4.

«По ходу сезона у нас сменился тренер, и это уже говорит о том, что дела идут не очень хорошо. Надеюсь, при Маццарри у нас получится добиться результатов.

Матч с «Фрозиноне» стал для меня худшим с тех пор, как я начал играть в футбол. Это было ужасно, после этого поражения я не спал всю ночь. Но нужно идти вперёд и на зацикливаться на случившемся», – рассказал в интервью TG1 ди Лоренцо.