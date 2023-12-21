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Италия. Кубок Италии

Мотта: «Горжусь нашим выступлением»

21 Декабря 2023 • 10:07 Комментировать

Итальянская «Болонья» выдала сенсацию, одержав волевую победу над миланским «Интером» в Кубке Италии. Наставник «Болоньи» Тьяго Мотта, в прошлом выступавший за «Интер», прокомментировал итоги матча.

- Горжусь выступлением нашей команды - и это еще мало сказано. Мы провели фантастический матч, с должным, правильным настроем на игру. На чужом поле всегда непросто оказаться позади в смысле счета, но ребята сохранили холодную голову и показали себя настоящей командой. Теперь радуемся, но и думаем о следующем нашем матче, - цитирует слова наставника «Болоньи» fcinter1908.it


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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Тьяго Мотта
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