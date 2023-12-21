​Карлос Аугусто: «Надо идти дальше, есть более важные цели - чемпионат и Лига чемпионов»

Миланский «Интер» покинул Кубок Италии, действующий обладатель трофея уже не сможет защитить свой титул. Автором единственного гола «Интера» в проигранном матче с «Болоньей» стал бразильский защитник Карлос Аугусто. Он призвал поклонников клуба не расстраиваться, так как «Интер» фокусируется на других турнирах:

- Я доволен своим голом, но не результатом, конечно же. «Болонья» очень хорошо показала себя. Но не стоит расстраиваться, у «Интера» есть более важные цели в чемпионате и Лиге чемпионов, - цитирует слова бразильского оборонца fcinter1908.it.

В Серии А миланский клуб, напомним, занимает первое место.