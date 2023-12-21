​Симоне Индзаги: «Болезненное поражение»

Миланский «Интер», выигравший два предыдущих розыгрыша Кубка Италии, выбыл из турнира - проиграл «Болонье» в дополнительное время. Симоне Индзаги, наставник «Интера», расстроен поражением - он напомнил о важности этого турнира для «Интера»:

- Мне жаль, ведь перед этим мы дважды подряд выиграли турнир, он важен для нас. Мы заслуживали победу в основное время, но после того, как все-таки забили первыми, потеряли тонус, - цитирует слова Симоне Индзаги fcinter1908.it.

Теперь «Интеру» предстоит матч против «Лечче» в чемпионате Серии А, он состоится уже в субботу, 23 декабря.