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Италия. Кубок Италии

​Симоне Индзаги: «Болезненное поражение»

21 Декабря 2023 • 07:50 Комментировать
Интер Милан
1:2
Болонья

Миланский «Интер», выигравший два предыдущих розыгрыша Кубка Италии, выбыл из турнира - проиграл «Болонье» в дополнительное время. Симоне Индзаги, наставник «Интера», расстроен поражением - он напомнил о важности этого турнира для «Интера»:

- Мне жаль, ведь перед этим мы дважды подряд выиграли турнир, он важен для нас. Мы заслуживали победу в основное время, но после того, как все-таки забили первыми, потеряли тонус, - цитирует слова Симоне Индзаги fcinter1908.it.

Теперь «Интеру» предстоит матч против «Лечче» в чемпионате Серии А, он состоится уже в субботу, 23 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги

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