​«Дежавю» - «Болонья» снова шокировала поклонников «Интера»

Миланский «Интер» сложил полномочия обладателя Кубка Италии, проиграв в дополнительное время «Болонье». После нулей в основное время матч перешел в дополнительный раунд, в котором «Интеру» удалось практически сразу же забить усилиями Карлоса Аугусто.
Но «Болонья» совсем не собиралась сдаваться - ей удалось не только сравнять счет, но и забить победный мяч в контратаке. Таким образом, «Болонья» снова огорчила «Интер» - весной 2022 года миланцы памятно проиграли ей в матче чемпионата, что, скорее всего, стоило «Интеру» поражения в чемпионате 2021/2022.
Протокол игры
|(1:0) Аугусто Карлос92'
|112'Бёкема Сэм (1:1)
|116'Ндой Дан (1:2)
Аудеро Эмиль•Биссекк Янн-Аурель 90'91' (Павар Бенжамен (91') • 103'Ачерби Франческо•Бастони Алессандро75' (Димарко Федерико (75') •Дармиан Маттео• 100'Фраттези Давиде•Аслани Кристьян83' (Сенси Стефано (83') •Классен Дэви74' (Тюрам Маркус (74') •Аугусто Карлос•Арнаутович Марко74' (Барелла Николо (74') • 109'Мартинес Лаутаро99' (Мхитарян Генрих (99')
Равалья Федерико•Корацца Томмазо76' (Де Сильвестри Лоренцо (76') •Лукуми Джон99' (Калафьори Рикардо (99') •Бёкема Сэм•Ликояннис Хараламбос• 41'Моро Никола69' (Эль-Аззузи Уссама (69') •Эбишер Мишель•Салемакерс Алексис85' (Зиркзее Джошуа (85') •Урбаньски Кацпер•Фаббьян Джованни• 88'Ван Хойдонк Сидней 58'85' (Ндой Дан (85')
20 декабря.
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