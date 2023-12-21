​«Дежавю» - «Болонья» снова шокировала поклонников «Интера»

Миланский «Интер» сложил полномочия обладателя Кубка Италии, проиграв в дополнительное время «Болонье». После нулей в основное время матч перешел в дополнительный раунд, в котором «Интеру» удалось практически сразу же забить усилиями Карлоса Аугусто.

Но «Болонья» совсем не собиралась сдаваться - ей удалось не только сравнять счет, но и забить победный мяч в контратаке. Таким образом, «Болонья» снова огорчила «Интер» - весной 2022 года миланцы памятно проиграли ей в матче чемпионата, что, скорее всего, стоило «Интеру» поражения в чемпионате 2021/2022.