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Италия. Кубок Италии

​«Дежавю» - «Болонья» снова шокировала поклонников «Интера»

21 Декабря 2023 • 01:40 Комментировать
Интер Милан
1:2
Болонья

Миланский «Интер» сложил полномочия обладателя Кубка Италии, проиграв в дополнительное время «Болонье». После нулей в основное время матч перешел в дополнительный раунд, в котором «Интеру» удалось практически сразу же забить усилиями Карлоса Аугусто.

Но «Болонья» совсем не собиралась сдаваться - ей удалось не только сравнять счет, но и забить победный мяч в контратаке. Таким образом, «Болонья» снова огорчила «Интер» - весной 2022 года миланцы памятно проиграли ей в матче чемпионата, что, скорее всего, стоило «Интеру» поражения в чемпионате 2021/2022.

Протокол игры  
Интер Милан1:2Болонья
(1:0) Аугусто Карлос92'  
  112'Бёкема Сэм (1:1)
  116'Ндой Дан (1:2)
Аудеро ЭмильБиссекк Янн-Аурель  90' 91' (Павар Бенжамен ( 91'  103') Ачерби ФранческоБастони Алессандро 75' (Димарко Федерико ( 75') Дармиан Маттео  100'Фраттези ДавидеАслани Кристьян 83' (Сенси Стефано ( 83') Классен Дэви 74' (Тюрам Маркус ( 74') Аугусто КарлосАрнаутович Марко 74' (Барелла Николо ( 74'  109') Мартинес Лаутаро 99' (Мхитарян Генрих ( 99')
Запасные: Чалханоглу ХаканСарр АмадуСтанкович АлександарАкинсанмиро ЭбенезерДи Дженнаро РаффаэлеАгум ЛюсьенСтабиле ДжакомоЗоммер Янн
Равалья ФедерикоКорацца Томмазо 76' (Де Сильвестри Лоренцо ( 76') Лукуми Джон 99' (Калафьори Рикардо ( 99') Бёкема СэмЛикояннис Хараламбос  41'Моро Никола 69' (Эль-Аззузи Уссама ( 69') Эбишер МишельСалемакерс Алексис 85' (Зиркзее Джошуа ( 85') Урбаньски КацперФаббьян Джованни  88'Ван Хойдонк Сидней  58' 85' (Ндой Дан ( 85')
Запасные: Пош ШтефанБаньолини НиколаФергюсон ЛьюисСкорупски ЛукашФройлер РемоБонифаци Кевин
20 декабря.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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