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Италия. Кубок Италии

​Лаутаро Мартинес – в основе «Интера» на кубковый матч с «Болоньей»

20 Декабря 2023 • 22:00 Комментировать
Интер Милан
0:0
Болонья
1 1.55 X 4.15 2 6.50
1-й тайм

В среду «Интер» проведёт домашний матч против «Болоньи» в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Наставник миланской команды Симоне Индзаги принял решение включить в стартовый состав таких игроков:

Аудеро, Биссекк, Ачерби, Бастони, Дармиан, Фраттези, Аслани, Классен, Аугусто, Арнаутович, Лаутаро Мартинес.

Можно сказать, что Симоне Индзаги в кубковой игре решил обратиться к ротации состава.

Матч Кубка Италии между «Интером» и «Болоньей» стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лаутаро Мартинес

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Прогноз на точный счёт матча Интер – Болонья Кубка Италии – 20 декабря 2023
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ИНТЕР МИЛАН БОЛОНЬЯ
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