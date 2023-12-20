​Лаутаро Мартинес – в основе «Интера» на кубковый матч с «Болоньей»

В среду «Интер» проведёт домашний матч против «Болоньи» в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Наставник миланской команды Симоне Индзаги принял решение включить в стартовый состав таких игроков:

Аудеро, Биссекк, Ачерби, Бастони, Дармиан, Фраттези, Аслани, Классен, Аугусто, Арнаутович, Лаутаро Мартинес.

Можно сказать, что Симоне Индзаги в кубковой игре решил обратиться к ротации состава.

Матч Кубка Италии между «Интером» и «Болоньей» стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.