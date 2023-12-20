​Ди Франческо: «Какой матч!»

Сенсация в Кубке Италии - «Наполи» в ранге чемпиона страны и шестикратного обладателя Кубка Италии проиграл с разгромным счетом скромному «Фрозиноне», пропустив четыре безответных мяча на своем стадионе. Наставник «Фрозиноне» Эусебио ди Франческо очень доволен выступлением.

- Какой матч! Нам помог аннулированный гол «Наполи», ведь он случился из-за нашей ошибки. Тем не менее, хочу сделать комплименты моим ребятам. Они выдали большой матч. Мне так же приятно, как когда я обыгрывал «Барселону», хотя нельзя сравнивать эти две игры, - цитирует слова ди Франческо calcionapoli1926.it.