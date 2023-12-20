Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Италия. Кубок Италии

​Ди Франческо: «Какой матч!»

20 Декабря 2023 • 02:55 Комментировать
Наполи
0:4
Фрозиноне

Сенсация в Кубке Италии - «Наполи» в ранге чемпиона страны и шестикратного обладателя Кубка Италии проиграл с разгромным счетом скромному «Фрозиноне», пропустив четыре безответных мяча на своем стадионе. Наставник «Фрозиноне» Эусебио ди Франческо очень доволен выступлением.

- Какой матч! Нам помог аннулированный гол «Наполи», ведь он случился из-за нашей ошибки. Тем не менее, хочу сделать комплименты моим ребятам. Они выдали большой матч. Мне так же приятно, как когда я обыгрывал «Барселону», хотя нельзя сравнивать эти две игры, - цитирует слова ди Франческо calcionapoli1926.it.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Наполи Эусебио Ди Франческо Фрозиноне ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 20 Декабря
01:53
​Маццарри: «Даже когда не везёт, надо оставаться командой»
01:15
«Наполи» впервые за 65 лет проиграл домашний матч Кубка Италии с разницей в 4 гола
01:04
«Наполи» пропустил 4 гола от «Фрозиноне» и выбыл из Кубка Италии
18 Декабря
23:07
Ставка и прогноз на матч Наполи – Фрозиноне Кубка Италии – 19 декабря 2023
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
Окончен
Наполи Наполи
Фрозиноне Фрозиноне
0
4
4.70 2.95 2.00
Видео
20.12.23 в 23:00
Интер Милан Интер Милан
Болонья Болонья
1.36 4.70 8.40
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 20 Декабря
02:55 · Италия. Кубок
​Ди Франческо: «Какой матч!»
01:53 · Италия. Кубок
​Маццарри: «Даже когда не везёт, надо оставаться командой»
01:15 · Италия. Кубок
«Наполи» впервые за 65 лет проиграл домашний матч Кубка Италии с разницей в 4 гола
01:04 · Италия. Кубок
«Наполи» пропустил 4 гола от «Фрозиноне» и выбыл из Кубка Италии
06 Декабря
00:59 · Италия. Кубок
Быстрый гол позволил «Лацио» выбить из Кубка «Дженоа»
03 Сентября
19:23 · Италия. Кубок
«Рома» сдала Сольбаккена в «Олимпиакос»
16 Августа
03:13 · Италия. Кубок
​Пирло: «Мы на верном пути»
12 Августа
20:25 · Италия. Кубок
Пирло хочет Кубок Италии
10 Августа
22:24 · Италия. Кубок
Раньери надеется на Кубок Италии
13 Июля
11:46 · Италия. Кубок
Аллегри хочет видеть в «Ювентусе» полузащитника «Барселоны», если Погба будет продан
27 Мая
03:29 · Италия. Кубок
Шкриньяр радуется успеху «Интера» в Кубке Италии
25 Мая
05:11 · Италия. Кубок
​Бастони: «С января команда преобразилась»
05:03 · Италия. Кубок
Лаутаро Мартинес: «Лучший момент моей карьеры» 1
04:42 · Италия. Кубок
Димарко: «Всегда приятно выиграть трофей»
04:29 · Италия. Кубок
Гвардиола поздравил «Брайтон»
Все новости
Рекомендуем