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Италия. Кубок Италии

​Маццарри: «Даже когда не везёт, надо оставаться командой»

20 Декабря 2023 • 01:53 Комментировать
Наполи
0:4
Фрозиноне

Итальянский «Наполи» потерпел разгромное поражение на глазах своих поклонников, пропустив четыре безответных мяча от «Фрозиноне». После игры наставник «Наполи» Вальтер Маццарри, как водится, посетовал на невезение, но признал, что его футболисты были совсем не на высоте.

- Можно столкнуться с невезением, как мы, но даже в такие моменты надо оставаться «Наполи». Так нельзя проигрывать. Нас освистали по делу - можно проигрывать, но не так. Это поражение должно стать нам уроком, мы должны посмотреть друг другу в лицо и признать, что облажались, - цитирует слова Маццарри calcionapoli1926.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Вальтер Маццарри

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