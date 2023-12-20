«Наполи» впервые за 65 лет проиграл домашний матч Кубка Италии с разницей в 4 гола

«Наполи» завершил выступление в Кубке Италии, потерпев неожиданное поражение от «Фрозиноне».

Коллектив Вальтера Маццарри пропустил четыре безответных мяча в поединке 1/8 финала. По информации Opta, это первый с 1958 года случай, когда «Наполи» проиграл в домашнем матче Кубка Италии с разницей в четыре или более гола. 65 лет назад это произошло во встрече с «Лацио» (также 0:4).

В чемпионате дела у неаполитанцев тоже обстоят не лучшим образом: после 16 туров действующие чемпионы занимают лишь пятое место в Серии А, отставая от лидирующего «Интера» на 14 очков.

23 декабря «Наполи» сыграет на выезде против «Ромы».