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Италия. Кубок Италии

«Наполи» пропустил 4 гола от «Фрозиноне» и выбыл из Кубка Италии

20 Декабря 2023 • 01:04 Комментировать
Наполи
0:4
Фрозиноне
окончен

В Кубке Италии «Наполи» принимал «Фрозиноне». Первый тайм мог остаться за хозяевами, но арбитр отменил гол Джованни Симеоне. Заключительная четверть поединка получилась кошмарной для чемпионов Италии. В течение пяти минут отличились Энцо Барренечеа и Джузеппе Казо. На 90-й минуте метко пробили Валид Хеддира с пенальти и Абдау Харрауи - с игры.

Неаполитанцы с треском вылетели из Кубка Италии.

Протокол игры  
Наполи0:4Фрозиноне
  65'Барренечеа Энцо (0:1)
  70'Казо Джузеппе (0:2)
  90'Харрауи Абдау (0:4)
  90'Хеддира Валид (0:3)
Голлини ПьерлуиджиДзаноли АлессандроЭстигор ЛеоНатанРуй Мариу 54' (Ди Лоренцо Джованни ( 54') Каюсте Йенс  62'Демме Диего 54' (Лоботка Станислав ( 54') Гаэтано Джанлука  74'Линдстрём Йеспер 73' (Политано Маттео ( 73'  85') Симеоне Джованни 64' (Кварацхелия Хвича ( 64') Распадори Джакомо 64' (Осимхен Виктор ( 64')
Запасные: Ррахмани АмирКонтини НикитаМерет АлексЖуан ЖезусДзербин АлессиоРуссо ЛоренцоД'Авино Луиджи
Черофолини МикелеОколи МемеМонтеризи Иларио  89'Лусуарди Матеус 86' (Романьоли Симоне ( 86') Квернадзе Гкоргий  45' 46' (Лирола Поль ( 46') Бурабия Мехди  43' 66' (Харрауи Абдау ( 66'  80') Барренечеа ЭнцоГарритано ЛукаБрешианини Марко 66' (Джелли Франческо ( 66') Хеддира ВалидКазо Джузеппе  70' 71' (Соуле Матиас ( 71')
Запасные: Ибрагимович АрийонБидуи СофьянБаэс ХаймеТурати СтефаноЛулич КарлоФраттали ПьерлуиджиЖорже Кайо
19 декабря.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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