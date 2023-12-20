«Наполи» пропустил 4 гола от «Фрозиноне» и выбыл из Кубка Италии

В Кубке Италии «Наполи» принимал «Фрозиноне». Первый тайм мог остаться за хозяевами, но арбитр отменил гол Джованни Симеоне. Заключительная четверть поединка получилась кошмарной для чемпионов Италии. В течение пяти минут отличились Энцо Барренечеа и Джузеппе Казо. На 90-й минуте метко пробили Валид Хеддира с пенальти и Абдау Харрауи - с игры.
Неаполитанцы с треском вылетели из Кубка Италии.
Протокол игры
|65'Барренечеа Энцо (0:1)
|70'Казо Джузеппе (0:2)
|90'Харрауи Абдау (0:4)
|90'Хеддира Валид (0:3)
Голлини Пьерлуиджи•Дзаноли Алессандро•Эстигор Лео•Натан•Руй Мариу54' (Ди Лоренцо Джованни (54') •Каюсте Йенс• 62'Демме Диего54' (Лоботка Станислав (54') •Гаэтано Джанлука• 74'Линдстрём Йеспер73' (Политано Маттео (73') • 85'Симеоне Джованни64' (Кварацхелия Хвича (64') •Распадори Джакомо64' (Осимхен Виктор (64')
Черофолини Микеле•Околи Меме•Монтеризи Иларио• 89'Лусуарди Матеус86' (Романьоли Симоне (86') •Квернадзе Гкоргий 45'46' (Лирола Поль (46') •Бурабия Мехди 43'66' (Харрауи Абдау (66') • 80'Барренечеа Энцо•Гарритано Лука•Брешианини Марко66' (Джелли Франческо (66') •Хеддира Валид•Казо Джузеппе 70'71' (Соуле Матиас (71')
19 декабря.
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