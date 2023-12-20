«Наполи» пропустил 4 гола от «Фрозиноне» и выбыл из Кубка Италии

В Кубке Италии «Наполи» принимал «Фрозиноне». Первый тайм мог остаться за хозяевами, но арбитр отменил гол Джованни Симеоне. Заключительная четверть поединка получилась кошмарной для чемпионов Италии. В течение пяти минут отличились Энцо Барренечеа и Джузеппе Казо. На 90-й минуте метко пробили Валид Хеддира с пенальти и Абдау Харрауи - с игры.

Неаполитанцы с треском вылетели из Кубка Италии.