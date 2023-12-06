Быстрый гол позволил «Лацио» выбить из Кубка «Дженоа»

В 1/8 финала Кубка Италии «Лацио» играл против «Дженоа». Уже на пятой минуте Маттео Гендузи стрельнул метров с 22 в правый угол ворот - 1:0. После прострела с правого фланга Матео Ретеги атаковал в касание - чуть выше. Фелипе Андерсон в касание замкнул прострел на дальнюю штангу - вратарь поймал мяч. Еще один шанс у него, удар с правого края штрафной в дальний угол лишь немного неточный.

После перерыва Ретеги слева ворвался в штрафную и пульнул в левую штангу. Андерсон продолжил бить рядом с каркасом, сейчас уже головой. Тома Башич вывалился один на один с вратарем, а тот парировал удар.

1:0, «Лацио» в следующем раунде.