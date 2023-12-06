Быстрый гол позволил «Лацио» выбить из Кубка «Дженоа»

В 1/8 финала Кубка Италии «Лацио» играл против «Дженоа». Уже на пятой минуте Маттео Гендузи стрельнул метров с 22 в правый угол ворот - 1:0. После прострела с правого фланга Матео Ретеги атаковал в касание - чуть выше. Фелипе Андерсон в касание замкнул прострел на дальнюю штангу - вратарь поймал мяч. Еще один шанс у него, удар с правого края штрафной в дальний угол лишь немного неточный.
После перерыва Ретеги слева ворвался в штрафную и пульнул в левую штангу. Андерсон продолжил бить рядом с каркасом, сейчас уже головой. Тома Башич вывалился один на один с вратарем, а тот парировал удар.
1:0, «Лацио» в следующем раунде.
Протокол игры
|(1:0) Гендузи Маттео5'
Проведель Иван•Хюсай Эльсейд•Патрик65' (Иммобиле Чиро (65') •Хила Марио•Пеллегрини Лука• 90'Гендузи Маттео•Ровелла Николо81' (Башич Тома (81') •Камада Даити81' (Катальди Данило (81') •Исаксен Густав27' (Андерсон Фелипе (27') •Кастельянос Валентин65' (Марушич Адам (65') •Педро Родригес
Леали Никола•Фольякко Алессандро83' (Фини Сейду (83') • 86'Дрэгушин Раду69' (Де Винтер Кони (69') •Маттурро Алан62' (Малиновский Руслан (62') •Хефти Сильван•Торсби Мортен•Кутлу Беркан•Ягелло Филип62' (Хапс Ридгесиано (62') •Аарон Мартин•Гальдамес Пабло• 49'Ретеги Матео69' (Пушкаш Георге (69')
05 декабря.
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