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Италия. Кубок Италии

Быстрый гол позволил «Лацио» выбить из Кубка «Дженоа»

06 Декабря 2023 • 00:59 Комментировать
Лацио
1:0
Дженоа

В 1/8 финала Кубка Италии «Лацио» играл против «Дженоа». Уже на пятой минуте Маттео Гендузи стрельнул метров с 22 в правый угол ворот - 1:0. После прострела с правого фланга Матео Ретеги атаковал в касание - чуть выше. Фелипе Андерсон в касание замкнул прострел на дальнюю штангу - вратарь поймал мяч. Еще один шанс у него, удар с правого края штрафной в дальний угол лишь немного неточный.

После перерыва Ретеги слева ворвался в штрафную и пульнул в левую штангу. Андерсон продолжил бить рядом с каркасом, сейчас уже головой. Тома Башич вывалился один на один с вратарем, а тот парировал удар.

1:0, «Лацио» в следующем раунде.

Протокол игры  
Лацио1:0Дженоа
(1:0) Гендузи Маттео5'  
Проведель ИванХюсай ЭльсейдПатрик 65' (Иммобиле Чиро ( 65') Хила МариоПеллегрини Лука  90'Гендузи МаттеоРовелла Николо 81' (Башич Тома ( 81') Камада Даити 81' (Катальди Данило ( 81') Исаксен Густав 27' (Андерсон Фелипе ( 27') Кастельянос Валентин 65' (Марушич Адам ( 65') Педро Родригес
Запасные: Мандас ХристосГонсалес ДиегоСепе ЛуиджиФернандеш СанаЛаццари Мануэль
Леали НиколаФольякко Алессандро 83' (Фини Сейду ( 83'  86') Дрэгушин Раду 69' (Де Винтер Кони ( 69') Маттурро Алан 62' (Малиновский Руслан ( 62') Хефти СильванТорсби МортенКутлу БерканЯгелло Филип 62' (Хапс Ридгесиано ( 62') Аарон МартинГальдамес Пабло  49'Ретеги Матео 69' (Пушкаш Георге ( 69')
Запасные: Соммарива ДаниэлеПападопулос ХристосСабелли СтефаноКальвани Симоне
05 декабря.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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18:13
Ставка и прогноз на матч Лацио — Дженоа Кубка Италии — 5 декабря 2023
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