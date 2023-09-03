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Италия. Кубок Италии

«Рома» сдала Сольбаккена в «Олимпиакос»

03 Сентября 2023 • 19:23 Комментировать

Норвежский защитник Ола Сольбаккен перебрался в греческий «Олимпиакос», «Рома» договорилась с греческой стороной о трансфере игрока, проведшего в Риме лишь один сезон.

Правда, речь не идет о постоянном расставании - «Рома», пригласившая бельгийца Ромелу Лукаку и иранца Сердара Азмуна, была обязано расстаться с кем-нибудь из игроков для разгрузки ведомости, и потому сдала Сольбаккена в аренду.

В минувшем сезоне Сольбаккен, пришедший из «Вероны», провел в «Роме» пятнадцать матчей и забил один гол. В пятницу «Рома» уступила в третьем туре итальянского чемпионата «Милану» - 1:2. 

 
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Евро-Футбол.Ру,
Рома Олимпиакос Ола Сольбаккен
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