​Пирло: «Мы на верном пути»

Наставник «Сампдории» Андреа Пирло считает, что его команда находится на правильном пути после того, как генуэзцы в серии пенальти переиграли в кубковом матче «Зюйдтироль».

- Мы понимали, что будет сложно играть против соперника, который хорошо защищается. Для нас было важно пройти в следующий раунд. Клуб верит в меня и в нашу перспективу. Я уверен, что мы на верном пути, - цитирует слова Андреа Пирло итальянское новостное агентство ITASportPress.

До того, как возглавить «Сампдорию», бывший наставник туринского «Ювентуса» какое-то время поработал в турецком чемпионате.