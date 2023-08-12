Пирло хочет Кубок Италии

Итальянская «Сампдория» опустилась во второй дивизион, но это не мешает клубу вынашивать амбициозные планы. В первом раунде Кубка Италии «Сампдории» предстоит сыграть с «Зюйдтиролем», и новый наставник генуэзцев Андреа Пирло не скрывает того, что надеется на успех - не только в этом матче, но и в Кубке в целом. Он дал понять, что победу в Кубке ставит как одну из задач на сезон.

- Есть большое желание начать сезон с победы. Мы хотим победить и пройти в следующий тур. Кубок Италии - наша цель. В том числе и ради тифози, которые никогда не прекращают поддерживать нас. Мы дадим 110 процентов ради них, - цитирует слова Пирло итальянское новостное агентство ITASportPress.