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Италия. Кубок Италии

Раньери надеется на Кубок Италии

10 Августа 2023 • 22:24 Комментировать

Клаудио Раньери, наставник итальянского «Кальяри», надеется «выстрелить» в предстоящем сезоне - но не в Серии А, где сардинцам, скорее всего, придется бороться за место под солнцем, а в непредсказуемом Кубке Италии.

- Честно говоря, мы хотим побеждать даже в товарищеских матчах. Тем более в Кубке Италии. Только так можно прогрессировать, - цитирует слова Клаудио Раньери итальянское новостное агентство ITASportPress.

Надо заметить, что «Кальяри» еще никогда не выигрывал Кубок Италии - команда выходила в финал турнира, но это было лишь однажды, в далеком сезоне 1968/1969. 

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Евро-Футбол.Ру,
Клаудио Раньери Кальяри
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