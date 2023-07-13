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Италия. Кубок Италии

Аллегри хочет видеть в «Ювентусе» полузащитника «Барселоны», если Погба будет продан

13 Июля 2023 • 11:46 Комментировать

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри определился с полузащитником, которым хочет заменить Поля Погба. Напомним, французский хавбек в данный момент имеет вариант с переходом в «Аль-Хиляль».

По информации от La Gazzetta dello Sport, выбор Аллегри пал на полузащитника каталонской «Барселоны» Франка Кесси, который имеет за плечами большой опыт выступлений в итальянской Серии А в составе «Аталанты» и «Милана».

«Барселона» ранее была открыта к продаже Кесси, но каталонцы требуют за полузащитника в районе 30-35 миллионов евро. Пока неизвестно, готов ли «Ювентус» заплатить запрашиваемую сумму.

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Ювентус Барселона Поль Погба Аль-Хиляль Франк Кесси трансферы футбола - лето 2023
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