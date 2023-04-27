«Фиорентина» не позволила забить «Кремонезе» и стала финалистом Кубка Италии

За вторую путёвку в финал Кубка Италии спорили «Фиорентина» и «Кремонезе». В начале апреля «фиалки» победили со счётом 2:0 и сегодня просто удержали нужный результат на табло, мало что дав создать сопернику. В первом тайме главная опасность исходила от Гаэтано Кастровилли, который головой пробил немного неточно по высоте. Только на последних минутах поединки команды хоть как-то заиграли. В контратаке Нико Гонсалес мог пробить поточнее, ведь позиция была шикарная. Из-за пределов штрафной не попал в створ и Роландо Мандрагора. После подачи углового Артур Кабрал головой в падении наносил удар, и здесь минимальный промах.
0:0 сегодня, и в финале «Фиорентина» сыграет против «Интера», который в среду выбил из Кубка «Ювентус».
Протокол игры
Терраччиано Пьетро•Додо Домилсон• 39'Миленкович Никола•Роша Игор II 59'64' (Соттиль Рикардо (64') •Бираги Кристиано•Барак Антонин•Мандрагора Роландо•Кастровилли Гаэтано83' (Амрабат Софьян (83') •Иконе Жонатан64' (Раньери Лука (64') •Кабрал Артур•Гонсалес Николас90' (Бьянко Алессандро (90')
Сарр Мухамаду•Серникола Леонардо• 82'Феррари Алекс•Лочошвили Лука•Гильоне Паоло 21'46' (Валери Эмануэле (46') •Квальята Джакомо67' (Буонаюто Кристиан (67') •Пикель Шарль•Мейте Суалихо•Гальдамес Пабло•Окереке Давид56' (Дессерс Сириль (56') •Афена-Гьян Феликс70' (Кастаньетти Микеле (70')
27 апреля.
Интересно и, думаю, что будет зрелищно. Фиалки побегут и не факт что мы сможем отыграться, если пропустим первыми. Невезение у ворот соперников - постоянно и непрерывно.
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