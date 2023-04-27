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Италия. Кубок Италии

«Фиорентина» не позволила забить «Кремонезе» и стала финалистом Кубка Италии

27 Апреля 2023 • 23:56 Комментировать (1)
Фиорентина
0:0
Кремонезе
окончен

За вторую путёвку в финал Кубка Италии спорили «Фиорентина» и «Кремонезе». В начале апреля «фиалки» победили со счётом 2:0 и сегодня просто удержали нужный результат на табло, мало что дав создать сопернику. В первом тайме главная опасность исходила от Гаэтано Кастровилли, который головой пробил немного неточно по высоте. Только на последних минутах поединки команды хоть как-то заиграли. В контратаке Нико Гонсалес мог пробить поточнее, ведь позиция была шикарная. Из-за пределов штрафной не попал в створ и Роландо Мандрагора. После подачи углового Артур Кабрал головой в падении наносил удар, и здесь минимальный промах.

0:0 сегодня, и в финале «Фиорентина» сыграет против «Интера», который в среду выбил из Кубка «Ювентус».

Протокол игры  
Фиорентина0:0Кремонезе
Терраччиано ПьетроДодо Домилсон  39'Миленкович НиколаРоша Игор II  59' 64' (Соттиль Рикардо ( 64') Бираги КристианоБарак АнтонинМандрагора РоландоКастровилли Гаэтано 83' (Амрабат Софьян ( 83') Иконе Жонатан 64' (Раньери Лука ( 64') Кабрал АртурГонсалес Николас 90' (Бьянко Алессандро ( 90')
Запасные: Черофолини МикелеКуаме КристианМартинес Лукас IIЙович ЛукаДункан АльфредБрекало ЙосипТерзич АлексаВенути ЛоренцоСапонара Риккардо
Сарр МухамадуСерникола Леонардо  82'Феррари АлексЛочошвили ЛукаГильоне Паоло  21' 46' (Валери Эмануэле ( 46') Квальята Джакомо 67' (Буонаюто Кристиан ( 67') Пикель ШарльМейте СуалихоГальдамес ПаблоОкереке Давид 56' (Дессерс Сириль ( 56') Афена-Гьян Феликс 70' (Кастаньетти Микеле ( 70')
Запасные: Васкес ХоанКарнесекки МаркоАкелла КристианБьянкетти МаттеоСаро ДжанлукаРиччи Альберто БассоЧофани ДаниэльБенасси Марко
27 апреля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Кремонезе
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Комментарии (1)
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InterSan
28 Апреля 2023 в 00:10
Классика итальянского футбола Интер - Фиорентина.
Интересно и, думаю, что будет зрелищно. Фиалки побегут и не факт что мы сможем отыграться, если пропустим первыми. Невезение у ворот соперников - постоянно и непрерывно.
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Окончен
Фиорентина Фиорентина
Кремонезе Кремонезе
0
0
1.43 4.60 7.80
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