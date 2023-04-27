«Фиорентина» не позволила забить «Кремонезе» и стала финалистом Кубка Италии

За вторую путёвку в финал Кубка Италии спорили «Фиорентина» и «Кремонезе». В начале апреля «фиалки» победили со счётом 2:0 и сегодня просто удержали нужный результат на табло, мало что дав создать сопернику. В первом тайме главная опасность исходила от Гаэтано Кастровилли, который головой пробил немного неточно по высоте. Только на последних минутах поединки команды хоть как-то заиграли. В контратаке Нико Гонсалес мог пробить поточнее, ведь позиция была шикарная. Из-за пределов штрафной не попал в створ и Роландо Мандрагора. После подачи углового Артур Кабрал головой в падении наносил удар, и здесь минимальный промах.

0:0 сегодня, и в финале «Фиорентина» сыграет против «Интера», который в среду выбил из Кубка «Ювентус».