Маркизио: «Интер» заслуженно вышел в финал Кубка Италии»

Бывший футболист «Ювентуса» Клаудио Маркизио высказался о недавней полуфинальной встрече Кубка Италии.

Команда Симоне Индзаги завоевала путёвку в финал, одолев соперников из Турина с минимальным счётом в ответной встрече. В первом матче была зафиксирована ничья – 1:1.

«Интер» заслуженно вышел в финал, – делится мнением Маркизио. – Для «Ювентуса» это неудача, но нужно идти дальше с воодушевлением и большей решимостью», – написал в социальных сетях экс-полузащитник «бьянконери».

В финале «Интер» сыграет против победителя противостояния «Фиорентина» – «Кремонезе». В первом матче верх взяли «фиалки» (2:0).