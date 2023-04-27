Бонуччи высказался после вылета «Ювентуса» из Кубка Италии

Капитан «Ювентуса» Леонардо Бонуччи поделился комментарием после вылета команды из Кубка Италии. Туринский клуб по итогам двух встреч уступил «Интеру» (1:1, 0:1).

«Всегда обидно, когда проигрываешь в таких поединках, особенно в полуфинале, когда до финала один шаг. Мы пропустили необязательный гол и не смогли ничего создать. Теперь нужно забыть об этом и двигаться дальше», — цитирует Бонуччи Football Italia

В нынешнем сезоне 35-летний защитник принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами.

В финале Кубка Италии «Интер» сыграет с победителем пары «Кремонезе» - «Фиорентина».