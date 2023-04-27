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Италия. Кубок Италии

Индзаги: «Интер» заслуженно прошёл «Ювентус»

27 Апреля 2023 • 12:39 Комментировать

Рулевой миланского «Интера» Симоне Индзаги дал комментарий после ответного поединка против туринского «Ювентуса» (1:0) в полуфинале Кубка Италии. 

«Отличный вечер. Обе команды провели напряженный поединок от старта и до конца. Очевидно, что «Интер» заслужил путевку в финал по итогам двух матчей. Мы очень рады, ведь хотели поехать в Рим любой ценой. Сейчас наслаждаемся своим успехом с нашими фанатами», - передает слова специалиста Football-Italia.

В следующем матче «Интер» встретится с римским «Лацио». Поединок пройдет в Милане в ближайшее воскресенье. «Нерадзурри» занимают шестое место в Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги
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