Индзаги: «Интер» заслуженно прошёл «Ювентус»

Рулевой миланского «Интера» Симоне Индзаги дал комментарий после ответного поединка против туринского «Ювентуса» (1:0) в полуфинале Кубка Италии.

«Отличный вечер. Обе команды провели напряженный поединок от старта и до конца. Очевидно, что «Интер» заслужил путевку в финал по итогам двух матчей. Мы очень рады, ведь хотели поехать в Рим любой ценой. Сейчас наслаждаемся своим успехом с нашими фанатами», - передает слова специалиста Football-Italia.

В следующем матче «Интер» встретится с римским «Лацио». Поединок пройдет в Милане в ближайшее воскресенье. «Нерадзурри» занимают шестое место в Серии А.