Аллегри назвал причину поражения «Ювентуса» от «Интера»

Наставник туринского «Ювентуса» Масимилиано Аллегри прокомментировал вылет команды из Кубка Италии. По сумме двух матчей «старая синьора» уступила миланскому «Интеру» (1:1, 0:1).

«Ювентус» проспал первый тайм. Нам нужно было лучшей действовать в атакующей фазе. Но если брать в целом матч, то мы показали неплохую игру. Теперь нам нужно перезарядиться и вернуться к работе, чтобы не подпустить «Милан» и «Рому» в Серии А», - передает слова тренера Football-Italia.

Следующий матч «Ювентус» проведет в чемпионате Италии против «Болоньи». Поединок состоится в воскресенье, 30 апреля.