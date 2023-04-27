Димарко: «Интер» одержал красивую победу над «Ювентусом»

Фланговый защитник Федерико Димарко, выступающий за миланский «Интер», высказался о выходе команды в финал Кубка Италии. В двухматчевом противостоянии «нерадзурри» одолели туринский «Ювентус» (1:1, 1:0).

«Интер» сыграл очень хорошо и одержал красивую победу. Мы очень довольны и рады сыграть в финале. У нас сейчас сплоченный коллектив, парни сражаются за футболку клуба. В каждом матче мы демонстрируем, на что способны», - передает слова футболиста Football-Italia.

Следующий матч «Интер» проведет против римского «Лацио» в чемпионате Италии. Игра пройдет 30 апреля в Милане.