«Интер» минимально переиграл скучнейший «Ювентус» и вышел в финал Кубка Италии

«Интер» и «Ювентус» схлестнулись в рамках Кубка Италии. Полуфинальная игра турнира состоялась 26 апреля на стадионе «Сан-Сиро».

В первом полуфинальном матче команды разошлись миром (1:1), поэтому судьба путёвки в финал Кубка Италии решалась исключительно на «Сан-Сиро». Перед матчем «Ювентус» испытал кадровые проблемы в атаке и вышел без чистых форвардов: Влахович травмирован, Милик на замене, а за нападающих отдуваются Кьеза и Ди Мария, в полузащите в основном оборонительные игроки, защитников хоть отбавляй.

У «Интера» вышла пара нападающих Лаутаро – Джеко при поддержке Чалханоглу, Бареллы и Мхитаряна. Хозяева капитально забрали мяч, стали катать его в позиционных атаках, но события не форсировали. «Ювентус» отбивался без напряга, при этом, практически не помышляя о собственном наступлении. И давление хозяев довольно быстро принесло свои плоды, уже на 15-й минуте.

Чалханоглу отпасовал на Бареллу, Николо в касание сделал передачу в штрафную площадь, куда ворвался Димарко и с ходу пробил в правый нижний угол – 1:0. «Интер» хватку не ослабил: голевой шанс получил Лаутаро Мартинес, развернувшийся на линии штрафной площади и опасно пальнувший рядом со штангой. Затем ещё аргентинец бил с лёту после заброса Димарко, но опять не попал в створ.

Сразу после перерыва Аллегри выпустил Милика, заменив Костича, но атакующих действий у Турина не прибавилось. «Интер» же спокойно отдал мяч гостям и смотрел со стороны, уповая на контратаки. Слабые потуги «старой синьоры» совсем не впечатляли, а вот миланцы хоть что-то да создавали. Джеко даже забил, красиво разобравшись с Бремером после заброса Димарко и рикошетом от штанги послав мяч в ворота. Вот только в офсайд забрался Эдин на старте момента.

Мог Генрих Мхитарян снимать все вопросы по победителю матча, сыграв на отскоке после неудачного штрафного удара от гиперактивного Димарко. С подбора бил армянский полузащитник, но голкипер выручил «Ювентус» в этом эпизоде. В остальном – беспросветная тоска. Особенно это касается атакующих действий «старой синьоры».

Только один гол увидели болельщики, но «Интеру» его вполне хватило для прохода в финал Кубка Италии. Соперником миланцев по решающему матчу наверняка станет «Фиорентина», в первой игре полуфинала переигравшая «Кремонезе» со счётом 2:0.