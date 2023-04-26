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Италия. Кубок Италии

«Интер» минимально переиграл скучнейший «Ювентус» и вышел в финал Кубка Италии

26 Апреля 2023 • 23:54 Комментировать (8)
Интер Милан
1:0
Ювентус
окончен

«Интер» и «Ювентус» схлестнулись в рамках Кубка Италии. Полуфинальная игра турнира состоялась 26 апреля на стадионе «Сан-Сиро».

Протокол игры  
Интер Милан1:0Ювентус
(1:0) Димарко Федерико15'  
Онана АндреДармиан МаттеоАчерби ФранческоБастони АлессандроДюмфрис ДензелБарелла Николо 68' (Лукаку Ромелу ( 68') Чалханоглу Хакан 83' (Гальярдини Роберто ( 83') Мхитарян ГенрихДимарко Федерико 78' (Госенс Робин ( 78') Джеко Эдин 68' (Брозович Марсело ( 68') Мартинес Лаутаро 78' (Корреа Хоакин ( 78')
Запасные: Де Врей СтефанКарбони ВалентинБелланова РаульДзанотти МаттиаКордац АлексБотис НикосАслани КристьянД'Амброзио Данило
Перин МаттиаБремер ГлейсонБонуччи Леонардо 68' (Данило Луис ( 68') Алекс СандроДе Шильо МаттиаМиретти Фабио 79' (Погба Поль ( 79') Локателли Мануэль  59' 63' (Паредес Леандро ( 63') Рабио АдриенКостич Филип 46' (Милик Аркадиуш ( 46') Ди Мария АнхельКьеза Федерико
Запасные: Ругани ДаниэлеАйлинг СамуэльЩесны ВойцехПинсольо КарлоФаджоли НиколоГатти ФедерикоСоуле Матиас
26 апреля.

 

В первом полуфинальном матче команды разошлись миром (1:1), поэтому судьба путёвки в финал Кубка Италии решалась исключительно на «Сан-Сиро». Перед матчем «Ювентус» испытал кадровые проблемы в атаке и вышел без чистых форвардов: Влахович травмирован, Милик на замене, а за нападающих отдуваются Кьеза и Ди Мария, в полузащите в основном оборонительные игроки, защитников хоть отбавляй.

У «Интера» вышла пара нападающих Лаутаро – Джеко при поддержке Чалханоглу, Бареллы и Мхитаряна. Хозяева капитально забрали мяч, стали катать его в позиционных атаках, но события не форсировали. «Ювентус» отбивался без напряга, при этом, практически не помышляя о собственном наступлении. И давление хозяев довольно быстро принесло свои плоды, уже на 15-й минуте.

Чалханоглу отпасовал на Бареллу, Николо в касание сделал передачу в штрафную площадь, куда ворвался Димарко и с ходу пробил в правый нижний угол – 1:0. «Интер» хватку не ослабил: голевой шанс получил Лаутаро Мартинес, развернувшийся на линии штрафной площади и опасно пальнувший рядом со штангой. Затем ещё аргентинец бил с лёту после заброса Димарко, но опять не попал в створ.

Сразу после перерыва Аллегри выпустил Милика, заменив Костича, но атакующих действий у Турина не прибавилось. «Интер» же спокойно отдал мяч гостям и смотрел со стороны, уповая на контратаки. Слабые потуги «старой синьоры» совсем не впечатляли, а вот миланцы хоть что-то да создавали. Джеко даже забил, красиво разобравшись с Бремером после заброса Димарко и рикошетом от штанги послав мяч в ворота. Вот только в офсайд забрался Эдин на старте момента.

Мог Генрих Мхитарян снимать все вопросы по победителю матча, сыграв на отскоке после неудачного штрафного удара от гиперактивного Димарко. С подбора бил армянский полузащитник, но голкипер выручил «Ювентус» в этом эпизоде. В остальном – беспросветная тоска. Особенно это касается атакующих действий «старой синьоры».

Только один гол увидели болельщики, но «Интеру» его вполне хватило для прохода в финал Кубка Италии. Соперником миланцев по решающему матчу наверняка станет «Фиорентина», в первой игре полуфинала переигравшая «Кремонезе» со счётом 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус
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Комментарии (8)
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Рейтинг комментариев
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Juventissimo
27 Апреля 2023 в 00:35
Плохому танцору, как водится, помешали яйца. Скучнейший - это ещё комплимент игре Ювентуса под руководством великого тактика. Череда поражений подряд достигла неприличной цифры. 7.5 млн.евро, господа! Солидная зарплата за такое бездарное тренерство. Осталось два валидольных матча, один уже сыграли. И - потом можно на Мальдивы, отдыхать.
Alex1972
27 Апреля 2023 в 00:23
Да, для полноты картины у старухи надо назад забрать 15 очков... Расслабилась старуха... Хе..
FORZAYOU
27 Апреля 2023 в 00:21
Кэфф 1.4 Ювентус победитель ЛЕ нет. Полцарства можно заряжать)))
vidal
27 Апреля 2023 в 00:17
Дно антифутбола пробито, господа!
venge
27 Апреля 2023 в 00:05
Пациент мёртв. Выйти на игру и не выйти одновременно. Уметь надо.
InterSan
27 Апреля 2023 в 00:01
Молодцы. Играли неплохо, но лишь на фоне очень вялого Юве.
В первый финал этого сезона - вышли. Дальше - ждём больше.
ЮвиК
26 Апреля 2023 в 23:56
Зато руководство Юве явно в восторге! С нашим тренером дно дна это не предел).
venge
27 Апреля 2023 в 00:07
Да никто не в восторге. Все всё понимают, и никто ничего не делает. Даже игроки уже ни за что не борются. Настрой видел в глазах? Тут и игра не идёт, и травмы, и поддавливают со стороны околофутбольными скандалами. Сезон потерян, это совершенно ясно.
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