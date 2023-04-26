«Интер» и «Ювентус» объявили составы на кубковый полуфинал

Сегодня вечером в ответном полуфинальном матче сойдутся «Интер» и «Ювентус», в первом матче команды разошлись вничью. Накануне игры наставники обеих команд объявили стартовые составы на предстоящий поединок, который определит финалиста чемпионата мира.

«Ювентус»: Перин, Бремер, Бонуччи, Алекс Сандро, де Шильо, Миретти, Локателли, Рабио, Костич, ди Мария, Кьеза.

«Интер»: Онана, Дармиан, Ачерби, Бастони, Дюмфриз, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Джеко, Лаутаро.

Следить за событиями игры между «Ювентусом» и «Интером» можно в формате прямой онлайн-трансляции.